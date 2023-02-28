Мальцев Павел Адрианович
Место рождения
Дата рождения03.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1836
Бракосочетание
18.01.1860
оба первым браком, по жениху: экономического казенного ведомства деревни Лаврентьева крестьянин Федор Андреев и деревни Кривого крестьянин Степан Семенов ? по невесте: тоже ведомства села Борисоглеб... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1860
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Мальцева Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1874
Дочь: Мальцева Александра Павловна
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна
Того же правления Леонтиевского Верхневологодского прихода деревни Лаврентьева крестьянская вдова Авдотья ? Васильева
Рождение ребёнка
11.09.1876
Дочь: Мальцева Надежда Павловна
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1879
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно