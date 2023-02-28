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Мальцев Павел Адрианович

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Место рождения

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1836

Отец: Мальцев Адриан Андреевич

Мать: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.01.1860

Жена: Мальцева Наталья Андреевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
оба первым браком, по жениху: экономического казенного ведомства деревни Лаврентьева крестьянин Федор Андреев и деревни Кривого крестьянин Степан Семенов ? по невесте: тоже ведомства села Борисоглеб... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1860

Сын: Мальцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Мальцева Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1874

Дочь: Мальцева Александра Павловна

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Того же правления Леонтиевского Верхневологодского прихода деревни Лаврентьева крестьянская вдова Авдотья ? Васильева
Рождение ребёнка
11.09.1876

Дочь: Мальцева Надежда Павловна

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Мальцев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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