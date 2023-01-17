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Мальцев Адриан Андреевич

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Место рождения

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мальцев Андрей Михайлович

Мать: Мальцева Феодора Осиповна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1835

Жена: Мальцева Агриппина Зиновьевна

496-8-146, л.328об. запись №10. Февраль 1835 года. Шестого числа экономической вотчины деревни Лаврентьева крестьянский сын Адриан холостой (вступил в брак) с одновотчинной деревни Поповского девицей ... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1836

Сын: Мальцев Павел Адрианович

Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мальцев Степан Адрианович

Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мальцев Иван Адрианович

Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Андрей Адрианович

Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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