Мальцев Адриан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
06.02.1835
496-8-146, л.328об. запись №10. Февраль 1835 года. Шестого числа экономической вотчины деревни Лаврентьева крестьянский сын Адриан холостой (вступил в брак) с одновотчинной деревни Поповского девицей ... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1836
Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мальцев Степан Адрианович
Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Андрей Адрианович
Мать ребёнка: Мальцева Агриппина Зиновьевна
Смерть
Неизвестно