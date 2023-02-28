Мальцев Степан Адрианович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
16.02.1872
по жениху: казенного ведомства крестьяне деревни Лаврентьева Иван Адрианов и Алексей Федоров по невесте: крестьяне тоже ведомства деревни Кринок Иван Иванов и Федор Михайлов
Рождение ребёнка
11.12.1872
Дочь: Мальцева Евгения Степановна
Мать ребёнка: не указана
Служащий в Кронштадском крепостном экипаже, а ныне находящийся во времянном отпуску и проживающий в деревне Лаврентьево рядовой Степан Адрианов и законная жена его Марья Михайлова, оба православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно