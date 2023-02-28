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Мальцев Степан Адрианович

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Место рождения

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Мальцев Адриан Андреевич

Мать: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Мальцева Мария Михайловна

по жениху: казенного ведомства крестьяне деревни Лаврентьева Иван Адрианов и Алексей Федоров по невесте: крестьяне тоже ведомства деревни Кринок Иван Иванов и Федор Михайлов
Рождение ребёнка
11.12.1872

Дочь: Мальцева Евгения Степановна

Мать ребёнка: не указана

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Служащий в Кронштадском крепостном экипаже, а ныне находящийся во времянном отпуску и проживающий в деревне Лаврентьево рядовой Степан Адрианов и законная жена его Марья Михайлова, оба православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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