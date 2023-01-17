Мальцева Евгения Степановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1872
Отец: Мальцев Степан Адрианович
Мать: не указана
Служащий в Кронштадском крепостном экипаже, а ныне находящийся во времянном отпуску и проживающий в деревне Лаврентьево рядовой Степан Адрианов и законная жена его Марья Михайлова, оба православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно