Мальцева Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Евгения Степановна

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Место рождения

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1872

Отец: Мальцев Степан Адрианович

Мать: не указана

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Служащий в Кронштадском крепостном экипаже, а ныне находящийся во времянном отпуску и проживающий в деревне Лаврентьево рядовой Степан Адрианов и законная жена его Марья Михайлова, оба православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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