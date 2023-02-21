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Мальцева Феодора Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1797

Муж: Мальцев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мальцев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мальцев Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мальцев Адриан Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Мальцев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1834
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