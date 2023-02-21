Мальцева Феодора Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мальцев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Михайлович
Смерть
1834