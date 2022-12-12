Мальцева Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева Наталья Андреевна

Мальцева Наталья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Мальцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Мальцева Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1874

Дочь: Мальцева Александра Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1876

Дочь: Мальцева Надежда Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Мальцев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close