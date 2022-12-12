Мальцева Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Мальцева Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович
Рождение ребёнка
30.07.1874
Дочь: Мальцева Александра Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович
Рождение ребёнка
11.09.1876
Дочь: Мальцева Надежда Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович
Рождение ребёнка
12.02.1879
Отец ребёнка: Мальцев Павел Адрианович
Смерть
Неизвестно