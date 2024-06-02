Абрамов Иван Михеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиМежду 1879 и 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Абрамова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Абрамова Васса Васильевна
Бракосочетание
09.02.1869
он и она вторым браком
Рождение ребёнка
18.07.1869
Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
31.07.1870
Дочь: Гаврилова (Абрамова) Соломония Ивановна
Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.07.1874
Сын: Абрамов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.11.1877
Сын: Абрамов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.11.1877
Дочь: Абрамова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна
Смерть
Между 1879 и 1888