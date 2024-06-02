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Абрамов Иван Михеевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Между 1879 и 1888

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Абрамов Михей Семенович

Мать: Абрамова Февронья Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Абрамов Василий Иванович

Мать ребёнка: Абрамова Васса Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Абрамова Васса Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
09.02.1869

Жена: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
он и она вторым браком
Рождение ребёнка
18.07.1869

Сын: Абрамов Иван Иванович

Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1870

Дочь: Гаврилова (Абрамова) Соломония Ивановна

Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1874

Сын: Абрамов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1877

Сын: Абрамов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1877

Дочь: Абрамова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Абрамова (Лежева) Агафья Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1879 и 1888
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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