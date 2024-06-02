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Абрамова Васса Васильевна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

03.07.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иван Михеевич

Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Абрамов Василий Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Михеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Михеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
03.07.1867
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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