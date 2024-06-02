Абрамова Васса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти03.07.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Абрамов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Михеевич
Смерть
03.07.1867
от горячки