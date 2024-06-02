Абрамов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Абрамов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Абрамов Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна
Бракосочетание
26.10.1870
Рождение ребёнка
12.11.1872
Мать ребёнка: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1875
Мать ребёнка: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна
Смерть
Неизвестно