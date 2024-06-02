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Абрамов Василий Иванович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Абрамов Иван Михеевич

Мать: Абрамова Васса Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Абрамов Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
26.10.1870

Жена: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1872

Сын: Абрамов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1875

Сын: Абрамов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова (Шварева) Ефросинья (Евпраксия) Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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