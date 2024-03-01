Абрамова Ефросинья (Евпраксия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1868 и 1879
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Абрамов Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1872
Отец ребёнка: Абрамов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1875
Отец ребёнка: Абрамов Василий Иванович
Место жительства
1879
Смерть
Неизвестно