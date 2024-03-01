Абрамова Ефросинья (Евпраксия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Ефросинья (Евпраксия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1868 и 1879

Муж: Абрамов Василий Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Абрамов Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1872

Сын: Абрамов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1875

Сын: Абрамов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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