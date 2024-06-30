Абрамова Февронья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Абрамов Михей Семенович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Абрамов Михей Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Яковлева (Абрамова) Ксения Михеевна
Отец ребёнка: Абрамов Михей Семенович
Место жительства
1849
Смерть
Между 1849 и 1859