Абрамова Февронья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Февронья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Михей Семенович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Абрамов Иван Михеевич

Отец ребёнка: Абрамов Михей Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Абрамов Захар Михеевич

Отец ребёнка: Абрамов Михей Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Яковлева (Абрамова) Ксения Михеевна

Отец ребёнка: Абрамов Михей Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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