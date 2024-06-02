Яковлева (Абрамова) Ксения Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Абрамова) Ксения Михеевна

Яковлева (Абрамова) Ксения Михеевна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Абрамов Михей Семенович

Мать: Абрамова Февронья Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
03.02.1864

Муж: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1865

Дочь: Васильева (Яковлева) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1867

Сын: Яковлев Павел Федорович

Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1869

Дочь: Яковлева Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Яковлев Федор Федорович

Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1876

Сын: Яковлев Семен Федорович

Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Яковлев Трифон Федорович

Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.