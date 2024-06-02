Яковлева (Абрамова) Ксения Михеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
03.02.1864
Рождение ребёнка
29.01.1865
Дочь: Васильева (Яковлева) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович
Рождение ребёнка
26.06.1867
Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович
Рождение ребёнка
19.12.1869
Дочь: Яковлева Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович
Рождение ребёнка
13.09.1871
Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович
Рождение ребёнка
01.02.1876
Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович
Рождение ребёнка
01.02.1879
Отец ребёнка: Яковлев Федор Трифонович
Смерть
Неизвестно