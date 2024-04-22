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Васильева (Яковлева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

29.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1865

Отец: Яковлев Федор Трифонович

Мать: Яковлева Ксения Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
15.02.1865
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
17.01.1886

Муж: Васильев Василий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1886

Дочь: Васильева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Васильева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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