Васильева (Яковлева) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения29.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1865
Отец: Яковлев Федор Трифонович
Мать: Яковлева Ксения Михеевна
Крещение
15.02.1865
Бракосочетание
17.01.1886
Рождение ребёнка
24.11.1886
Дочь: Васильева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Васильева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно