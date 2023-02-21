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Ходырев Евдоким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Ходырев Иван Маркович

Мать: Ходырева Анна Титовна

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Ходырев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Тарбеева Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Параскева Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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