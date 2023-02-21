Ходырев Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Ходырев Иван Маркович
Мать: Ходырева Анна Титовна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Тарбеева Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно