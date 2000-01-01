Ходырева (Крутихина) Анна Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1752 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Соломанида Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1759 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно