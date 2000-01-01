Ходырева (Крутихина) Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Крутихина) Анна Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Ходырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Ходырев Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Ходырев Яков Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Соломанида Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Ходырев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Ходырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
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