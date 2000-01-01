Ходырева (Фалелеевых) Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Фалелеевых) Параскева Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Ходырев Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Тарбеева Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Евдоким Иванович

Смерть
Неизвестно
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