Ходырева (Фалелеевых) Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Тарбеева Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Кондрат Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно