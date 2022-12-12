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Ходырев Иван Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Ходырев Евдоким Иванович

Мать: Ходырева Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Ходырев Иона Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Власовна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Ходырев Самыло Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Власовна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ходырев Кирьян Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Липанда Михайловна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ходырев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Липанда Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.1819 ст.

Сын: Ходырев Логин Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Липанда Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Липанда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Акилина Власовна

Смерть
1836 ст.
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