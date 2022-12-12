Ходырев Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768 ст.
Дата смерти1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Рождение ребёнка
1789 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Власовна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Власовна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Липанда Михайловна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Липанда Михайловна
Рождение ребёнка
11.10.1819 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Липанда Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836 ст.