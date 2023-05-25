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Котов Дмитрий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Ермолай Фролович

Мать: Котова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.02.1918

Дочь: Котова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Дмитриевна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Котова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Дмитриевна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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