Котов Дмитрий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Ермолай Фролович
Мать: Котова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1918
Дочь: Котова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Котова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно