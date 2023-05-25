Котова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
?.02.1918

Дочь: Котова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Котов Дмитрий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Котова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Котов Дмитрий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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