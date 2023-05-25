Котова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1918
Дочь: Котова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Котов Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Котова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Котов Дмитрий Ермолаевич
Смерть
Неизвестно