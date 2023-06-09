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Котова Елена Дмитриевна

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Котов Дмитрий Ермолаевич

Мать: Котова Евдокия Дмитриевна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно