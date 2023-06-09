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Котова Елена Дмитриевна
Котова Елена Дмитриевна
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Место рождения
Петровка
, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Котов Дмитрий Ермолаевич
Мать
Котова Евдокия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Котов Дмитрий Ермолаевич
Мать:
Котова Евдокия Дмитриевна
Петровка
, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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