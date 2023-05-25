Котова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

?.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова (Котова) Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова (Котова) Анисья Ермолаевна

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Дмитрий Ермолаевич

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Ксения Ермолаевна

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Ермолай Фролович

Рождение ребёнка
?.09.1875

Сын: Котов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Котов Прокопий Ермолаевич

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1884

Сын: Котов Тимофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.10.1888

Сын: Котов Казьма Ермолаевич

Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
?.02.1912

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