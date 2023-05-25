Котова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти?.02.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова (Котова) Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова (Котова) Анисья Ермолаевна
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Ксения Ермолаевна
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1875
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Котов Прокопий Ермолаевич
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
?.01.1884
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Рождение ребёнка
?.10.1888
Отец ребёнка: Котов Ермолай Фролович
Смерть
?.02.1912