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Котов Прокопий Ермолаевич

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Котов Ермолай Фролович

Мать: Котова Ксения Ивановна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.

Дочь: Попкова Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Сын: Котов Феодор Прокопьевич

Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Котова Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1913

Дочь: Котова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.10.1917

Дочь: Котова Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Котов Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно