Котов Прокопий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Котов Ермолай Фролович
Мать: Котова Ксения Ивановна
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.
Дочь: Попкова Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Котова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
?.01.1913
Дочь: Котова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
?.10.1917
Дочь: Котова Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Котов Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Котова Анастасия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно