Попкова (Котова) Наталья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Котова) Наталья Прокопьевна

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1899 ст.

Отец: Котов Прокопий Ермолаевич

Мать: Котова Анастасия Евдокимовна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.02.1920

Сын: Попков Петр Иванович

Отец ребёнка: Попков Иван Фомич

Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1933 по 1936

Дочь: Попкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Попков Иван Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Иван Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужлев Иван Романович

Смерть
Неизвестно
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