Попкова (Котова) Наталья Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1899 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1920
Сын: Попков Петр Иванович
Отец ребёнка: Попков Иван Фомич
Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1933 по 1936
Дочь: Попкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Попков Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно