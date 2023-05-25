Котова (Шевнина) Анастасия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.
Дочь: Попкова (Котова) Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Котова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич
Рождение ребёнка
?.01.1913
Дочь: Котова Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич
Рождение ребёнка
?.10.1917
Дочь: Котова Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Котов Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич
Смерть
Неизвестно