Котова (Шевнина) Анастасия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Шевнина) Анастасия Евдокимовна

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.

Дочь: Попкова (Котова) Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Сын: Котов Феодор Прокопьевич

Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Котова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1913

Дочь: Котова Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.10.1917

Дочь: Котова Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Котов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Котов Прокопий Ермолаевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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