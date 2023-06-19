Попков Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения24.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1901
Отец: Попков Фома Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1920
Сын: Попков Петр Иванович
Мать ребёнка: Попкова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
С 1933 по 1936
Дочь: Попкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Попкова Наталья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно