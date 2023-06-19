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Попков Иван Фомич

Место рождения

Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1901

Отец: Попков Фома Петрович

Мать: не указана

Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.02.1920

Сын: Попков Петр Иванович

Мать ребёнка: Попкова Наталья Прокопьевна

Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1933 по 1936

Дочь: Попкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Попкова Наталья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Наталья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно