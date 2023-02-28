Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Фёдор Григорьев
Мать: ?
Бракосочетание
26.04.1800
Муж: Никифор Мартинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1806
Дочь: Зиновия (Тихонова)
Отец ребёнка: Никифор Мартинов
Рождение ребёнка
04.02.1819
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Мартинов
Смерть
Неизвестно