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Ирина Фёдорова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Фёдор Григорьев

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.04.1800

Муж: Никифор Мартинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1806

Дочь: Зиновия (Тихонова)

Отец ребёнка: Никифор Мартинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1819

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Мартинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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