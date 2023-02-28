Никифор Мартинов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти10.05.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1800
Жена: Ирина Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1806
Дочь: Зиновия (Тихонова)
Мать ребёнка: Ирина Фёдорова
Рождение ребёнка
04.02.1819
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Ирина Фёдорова
Смерть
10.05.1834