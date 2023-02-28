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Никифор Мартинов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

10.05.1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.04.1800

Жена: Ирина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1806

Дочь: Зиновия (Тихонова)

Мать ребёнка: Ирина Фёдорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1819

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Ирина Фёдорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.05.1834
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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