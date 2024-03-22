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Зиновия (Тихонова)

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1806

Дата смерти

14.11.1876

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1806

Отец: Никифор Мартинов

Мать: Ирина Фёдорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1822

Муж: Даниил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1831

Сын: Михей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1834

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1836

Сын: Трофим Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1837

Сын: Григорий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1839

Дочь: Матрона Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1840

Сын: Михаил Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1843

Сын: Пётр Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1846

Сын: Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Акилина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.11.1876
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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