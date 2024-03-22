Зиновия (Тихонова)
Место рождения
Дата рождения02.11.1806
Дата смерти14.11.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1806
Отец: Никифор Мартинов
Мать: Ирина Фёдорова
Бракосочетание
30.07.1822
Муж: Даниил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1831
Сын: Михей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1834
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1836
Сын: Трофим Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1837
Сын: Григорий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1839
Дочь: Матрона Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
22.05.1840
Сын: Михаил Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1843
Сын: Пётр Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1846
Сын: Иоанн Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Акилина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Смерть
14.11.1876