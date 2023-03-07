Даниил Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1822
Жена: Зиновия (Тихонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1831
Сын: Михей Данилов
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
02.01.1834
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
15.09.1836
Сын: Трофим Данилов
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
28.09.1837
Сын: Григорий Данилов
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
02.11.1839
Дочь: Матрона Данилова
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
22.05.1840
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
12.06.1843
Сын: Пётр Данилов
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
29.03.1846
Сын: Иоанн Данилов
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Акилина Данилова
Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)
Смерть
До 1877