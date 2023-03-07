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Даниил Иванов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1822

Жена: Зиновия (Тихонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1831

Сын: Михей Данилов

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1834

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1836

Сын: Трофим Данилов

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1837

Сын: Григорий Данилов

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1839

Дочь: Матрона Данилова

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1840

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1843

Сын: Пётр Данилов

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1846

Сын: Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Акилина Данилова

Мать ребёнка: Зиновия (Тихонова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1877
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