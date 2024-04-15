Туровников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Туровников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Туровников Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1913 ст.

Сын: Туровников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Туровникова Александра Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1915 ст.

Сын: Туровников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Туровникова Александра Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровникова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/ | https://yandex.ru/archive/catalog/334c2768-e1c7-4c88-8f73-8056b785a5fe/21 | https://yandex.ru/archive/catalog/7e88d2d3-1a20-4f3d-886c-f8ec52e72c87/16
Упоминание
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/ | https://yandex.ru/archive/catalog/334c2768-e1c7-4c88-8f73-8056b785a5fe/21 | https://yandex.ru/archive/catalog/7e88d2d3-1a20-4f3d-886c-f8ec52e72c87/16
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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