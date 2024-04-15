Туровников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Туровников Иван
Рождение ребёнка
1911
Сын: Туровников Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.02.1913 ст.
Сын: Туровников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Туровникова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.03.1915 ст.
Сын: Туровников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Туровникова Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Упоминание
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/ | https://yandex.ru/archive/catalog/334c2768-e1c7-4c88-8f73-8056b785a5fe/21 | https://yandex.ru/archive/catalog/7e88d2d3-1a20-4f3d-886c-f8ec52e72c87/16
Упоминание
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/ | https://yandex.ru/archive/catalog/334c2768-e1c7-4c88-8f73-8056b785a5fe/21 | https://yandex.ru/archive/catalog/7e88d2d3-1a20-4f3d-886c-f8ec52e72c87/16
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно