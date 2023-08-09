Туровников Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Туровников Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туровникова Надежда Александровна
Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно