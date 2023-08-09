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Туровников Алексей Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Туровников Александр Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туровникова Надежда Александровна

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно