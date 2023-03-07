Ивлева (Таракина) Дарья
Место рождения
Дата рождения10.03.1890
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1890
Отец: Таракинъ Федоръ
Мать: Таракинъ Марфа
Бракосочетание
06.02.1908
Муж: Ивлевъ Василій
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Ивлевъ Василій
Рождение ребёнка
11.09.1911
Сын: Ивлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ивлевъ Василій
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ивлевъ Федоръ
Отец ребёнка: Ивлевъ Василій
Рождение ребёнка
02.10.1913
Сын: Ивлевъ Петръ
Отец ребёнка: Ивлевъ Василій
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Ивлев Захар
Отец ребёнка: Ивлевъ Василій
Смерть
1971