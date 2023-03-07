Ивлева (Таракина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлева (Таракина) Дарья

Ивлева (Таракина) Дарья

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.03.1890

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1890

Отец: Таракинъ Федоръ

Мать: Таракинъ Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1908

Муж: Ивлевъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Ивлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ивлевъ Федоръ

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Рождение ребёнка
02.10.1913

Сын: Ивлевъ Петръ

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Ивлев Захар

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Василій

Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close