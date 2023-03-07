Таракинъ (Баушкина) Марфа
Место рождения
Дата рождения03.07.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1865
Отец: Баушкинъ Петръ
Мать: Баушкина Евдокия
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Таракинъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: Таракина Прасковья
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Таракинъ Иванъ
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.03.1890
Дочь: Ивлева Дарья
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.02.1892
Дочь: Таракина Евдокия
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.02.1896
Сын: Таракинъ Тимофей
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Деулина Ненила
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.08.1899
Сын: Таракинъ Емельянъ
Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ