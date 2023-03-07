Таракинъ (Баушкина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаракинъ (Баушкина) Марфа

Таракинъ (Баушкина) Марфа

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.07.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1865

Отец: Баушкинъ Петръ

Мать: Баушкина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Таракинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: Таракина Прасковья

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Таракинъ Иванъ

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Рождение ребёнка
10.03.1890

Дочь: Ивлева Дарья

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1892

Дочь: Таракина Евдокия

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Таракинъ Тимофей

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Деулина Ненила

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Таракинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Таракинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close