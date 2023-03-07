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Ивлевъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.09.1911

Дата смерти

10.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1930 г.р.
1932 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911

Отец: Ивлевъ Василій

Мать: Ивлева Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1929

Жена: Ивлева Федосья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ивлев Петръ

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Рождение ребёнка
06.05.1932

Сын: Ивлев Никлой

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1936

Дочь: Загуменная Зоя

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1941

Сын: Ивлев Василий

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1950

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1960

Сын: Ивлев Александр

Мать ребёнка: Ивлева Федосья

Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.10.1993
Орск, город Орск, Оренбургская область
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