Ивлевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения11.09.1911
Дата смерти10.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911
Отец: Ивлевъ Василій
Мать: Ивлева Дарья
Бракосочетание
1929
Жена: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ивлев Петръ
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
06.05.1932
Сын: Ивлев Никлой
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
23.06.1936
Дочь: Загуменная Зоя
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
27.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
29.01.1941
Сын: Ивлев Василий
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
12.02.1950
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Рождение ребёнка
?.01.1960
Сын: Ивлев Александр
Мать ребёнка: Ивлева Федосья
Смерть
10.10.1993
Орск, город Орск, Оренбургская область