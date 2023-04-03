Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Калина Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ирина Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Марфа Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Захар Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Захаров

Смерть
Неизвестно
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