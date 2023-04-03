Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Калина Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Захаров
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ирина Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Захаров
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Марфа Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Захаров
Рождение ребёнка
1734
Сын: Захар Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Захаров
Смерть
Неизвестно