Захар Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Спиридон Захаров
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Захарова
Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Феврония Захарова
Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Лукьянова
Смерть
Неизвестно