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Захар Спиридонов

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Спиридон Захаров

Мать: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Захарова

Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Феврония Захарова

Мать ребёнка: Агриппина Лукьянова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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