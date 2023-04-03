Калина Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Спиридон Захаров
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Агафья Калинова
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Козма Калинов
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Варвара Калинова
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Калинов
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Калинов
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрена Калинова
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пантелей Калинов
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Павел Калинов
Мать ребёнка: Ксения Антипова
Смерть
1787