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Калина Спиридонов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Спиридон Захаров

Мать: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Антипова

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Агафья Калинова

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Козма Калинов

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Варвара Калинова

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Калинов

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Калинов

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрена Калинова

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пантелей Калинов

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Павел Калинов

Мать ребёнка: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1787

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