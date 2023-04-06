Спиридон Захаров
Место рождения
Дата рожденияДо 1707
Дата смертиДо 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1707
Отец: Захар Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Калина Спиридонов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ирина Спиридонова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Марфа Спиридонова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Захар Спиридонов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Смерть
До 1749