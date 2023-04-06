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Спиридон Захаров

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1707

Дата смерти

До 1749

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1707

Отец: Захар Иванов

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Калина Спиридонов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ирина Спиридонова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Марфа Спиридонова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Захар Спиридонов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Смерть
До 1749
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