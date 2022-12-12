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Гаврилова (Гаршина) Раиса Константиновна
Гаврилова (Гаршина) Раиса Константиновна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
11.01.1949
Пол
Женский
Отец
Гаршин Константин Матвеевич
1913 г.р.
Мать
Гаршина (Машкова) Татьяна Акимовна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1949
Отец:
Гаршин Константин Матвеевич
Мать:
Гаршина Татьяна Акимовна
Самара
, Самара, Самарская область
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