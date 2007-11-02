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Гаршин Константин Матвеевич

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1913

Дата смерти

02.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1913

Отец: Гаршин Матвей Ермилович

Мать: Гаршина Мария Финогеновна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.11.1947

Жена: Гаршина Татьяна Акимовна

Ивановка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1949

Дочь: Гаврилова Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Гаршина Татьяна Акимовна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
02.11.2007
Самара, Самара, Самарская область
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