Гаршин Константин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1913
Дата смерти02.11.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1913
Отец: Гаршин Матвей Ермилович
Бракосочетание
24.11.1947
Жена: Гаршина Татьяна Акимовна
Ивановка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1949
Дочь: Гаврилова Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Гаршина Татьяна Акимовна
Смерть
02.11.2007