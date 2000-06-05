Гаршина (Машкова) Татьяна Акимовна
Место рождения
Дата рождения09.01.1916
Дата смерти05.06.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1916
Отец: Машков Аким Миронович
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Тренькина Тамара Тимофеевна
Отец ребёнка: Романов Тимофей Николаевич
родилась предположительно в селе Ивановка Богатовского района Самарской области
Бракосочетание
24.11.1947
Ивановка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1949
Дочь: Гаврилова Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Гаршин Константин Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2000