Гаршина (Машкова) Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина (Машкова) Татьяна Акимовна

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.01.1916

Дата смерти

05.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1916

Отец: Машков Аким Миронович

Мать: Машкова Варвара Семеновна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Тренькина Тамара Тимофеевна

Отец ребёнка: Романов Тимофей Николаевич

родилась предположительно в селе Ивановка Богатовского района Самарской области
Бракосочетание
24.11.1947

Муж: Гаршин Константин Матвеевич

Ивановка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1949

Дочь: Гаврилова Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Гаршин Константин Матвеевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Тимофей Николаевич

Смерть
05.06.2000
Самара, Самара, Самарская область
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