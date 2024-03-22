Гаврилов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: Гаврилов Иван
Мать: Гаврилова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Дементьева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Раиса Константиновна
Рождение ребёнка
16.03.1981
Дочь: Лазарева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Раиса Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно