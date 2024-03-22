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Гаврилов Николай Иванович

Место рождения

Власово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Гаврилов Иван

Мать: Гаврилова Анна Егоровна

Власово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Дементьева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Раиса Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1981

Дочь: Лазарева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Раиса Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Раиса Константиновна

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