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Падута Михей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Падута Петр Ермолаев

Мать: Падута Аксинья Иванова

Бракосочетание
20.02.1799

Жена: Падута Мелания Яковлева

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 81об-82 - свадьба
Рождение ребёнка
1804

Сын: Падута Кузьма Михеев

Мать ребёнка: Падута Мелания Яковлева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Падута Филип Михеев

Мать ребёнка: Падута Мелания Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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