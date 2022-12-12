Падута Михей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Падута Петр Ермолаев
Мать: Падута Аксинья Иванова
Бракосочетание
20.02.1799
Жена: Падута Мелания Яковлева
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 81об-82 - свадьба
Рождение ребёнка
1804
Сын: Падута Кузьма Михеев
Мать ребёнка: Падута Мелания Яковлева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Падута Филип Михеев
Мать ребёнка: Падута Мелания Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно