Падута (Палец) Мелания Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута (Палец) Мелания Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Палец Яков Иванов

Мать: Палец Ефросинья Карпова

Бракосочетание
20.02.1799

Муж: Падута Михей Петров

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 81об-82 - свадьба
Рождение ребёнка
1804

Сын: Падута Кузьма Михеев

Отец ребёнка: Падута Михей Петров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Падута Филип Михеев

Отец ребёнка: Падута Михей Петров

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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