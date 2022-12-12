Падута (Палец) Мелания Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Палец Яков Иванов
Мать: Палец Ефросинья Карпова
Бракосочетание
20.02.1799
Муж: Падута Михей Петров
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 81об-82 - свадьба
Рождение ребёнка
1804
Сын: Падута Кузьма Михеев
Отец ребёнка: Падута Михей Петров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Падута Филип Михеев
Отец ребёнка: Падута Михей Петров
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно