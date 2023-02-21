Падута Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Падута Михей Петров
Отец ребёнка: Падута Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Падута Иван Петров
Отец ребёнка: Падута Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Падута Петр Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Падута Петр Ермолаев
Смерть
Неизвестно