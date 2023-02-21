Падута Петр Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Падута Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Падута Михей Петров
Мать ребёнка: Падута Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Падута Иван Петров
Мать ребёнка: Падута Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Падута Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Аксинья Иванова
Смерть
Неизвестно