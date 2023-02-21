Падута Петр Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Петр Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Падута Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Падута Михей Петров

Мать ребёнка: Падута Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Падута Иван Петров

Мать ребёнка: Падута Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Падута Аксинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Аксинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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