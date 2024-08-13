Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Егор Мартинович

Отец ребёнка: Мартин Иванович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Максим Мартинович

Отец ребёнка: Мартин Иванович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Мартинович

Отец ребёнка: Мартин Иванович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евгения Мартиновна

Отец ребёнка: Мартин Иванович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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