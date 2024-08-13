Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Егор Мартинович
Отец ребёнка: Мартин Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Максим Мартинович
Отец ребёнка: Мартин Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Мартинович
Отец ребёнка: Мартин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евгения Мартиновна
Отец ребёнка: Мартин Иванович