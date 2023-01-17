село Тюшевка, село Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Тюшевка

Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
1971Кистенева Дуброва (Тюшевка), с. вл.при р. Кузминке.183393368349Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Кузминская волость
762. Тюшевка (Кистенева Дуброва), село бывшее владельческое, при речке Кузьминке, дворов 64, жителей 589, церковь православная, крахм. з., кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Липецкий район
79220Тюшевкасело52°46'00"39°34'00"N-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Липецкий муниципальный район, Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет
42640440106с Тюшевкасело
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