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Егор Мартинович

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Мартин Иванович

Мать: Настасия

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Никанор Егорович

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Мартынов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мартынова Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Мартынов Матвей Егорович

Мать ребёнка: Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мартынов Егор Егорович

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мартынова Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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