Егор Мартинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Мартин Иванович
Мать: Настасия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Никанор Егорович
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мартынова Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мартынова Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Домна