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Мартин Иванович

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1769

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Егор Мартинович

Мать ребёнка: Настасия

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Максим Мартинович

Мать ребёнка: Настасия

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Мартинович

Мать ребёнка: Настасия

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евгения Мартиновна

Мать ребёнка: Настасия

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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